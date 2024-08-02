Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında yapılan toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri, Yozgat Merkez Ortaokul ve Lise müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Yozgat eğitimi ile ilgili genel durumlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sonuçlar değerlendirilirken, okul bazlı görüşmeler gerçekleştirildi.

İl Müdürü Altınkaynak, toplantıya katılan yöneticiler ve okul müdürleri ile Yozgat’ta akademik başarının artması için istişarelerde bulunup, eğitim ve öğretim çalışmaları ile ilgili görüş, öneri ve talepleri değerlendirdikten sonra tüm yöneticilere emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.