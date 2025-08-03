Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten Köyü kırsalında, izinsiz kazı yaparak define aradığı tespit edilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli bir faaliyet tespit etti. Yelten Köyü’ne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki kırsal alanda yapılan kontrollerde, B.U. isimli şahsın izinsiz şekilde define aradığı belirlendi.

Şüpheli, yanında bulunan define arama cihazı ve kazma ile birlikte olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, 1 adet seri numarasız Nokta marka dedektör ile 1 adet kazma ele geçirildi.

Şüpheli B.U. hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, kültürel mirasın korunması amacıyla yasa dışı define aramalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.