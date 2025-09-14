Türk kahvesi işletmeciliğinde 3 nesildir yapan Ursavaş ailesi, Yozgat’ta taş değirmen lezzetiyle hizmet veriyor.

Ursavaş, “3 nesil olarak kahve işi ile uğraşıyoruz, Yozgat'ın 1982'den bu tarafa dededen kalma olarak dedem normal de kavurma işlemleridir. İşe bu şekilde başladı, şu an 3 nesil olarak bizler devir aldık bayrağı” mesleğini ifadeleriyle açıkladı.

Türk kahvesinin kültürümüz açısında değerli olduğu kadar sağlık açısında da önemini vurgulayan Ursavaş, “Kahve Kültürü zaten biliyoruz ki sağlık sektörü açısından da günde bir fincan şeklinde tüketilmesi gerekiyor” dedi.

Yurtdışına Kadar Uzanan Gelenek

Uzun zamandır bu işi sürdüren Ursavaş, Türk kahvesinin Yozgat için kültürel olarak değerli olduğunu ve buna oranla Yozgat’ta kahve tüketiminin iyi olduğunu ve artışlarında olmaya devam ettiğini açıkladı.

Ursavaş, “Yozgat'ta da bu şu an için belli bir seviyeye aştı, tüketim oranı bayağı bir çoğaldığı için şu anda bizim de üretim kapasitemiz artmış durumdadır. Kültürel olarak evet bayağı bir mesela yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere buradan alıp götürdükleri vakumlu kahveler var. Bunlara da dönem artışlara yer veriliyor. Tatile geldiğinde burada Bu da deneyimini gerçekleştiriyor. Daha sonra yurt dışına götürdüklerinde de talep olunca bunu dönüş satış dönüşü olarak bize yansıyor yani” şeklinde konuştu.

Brezilyadan Gelen Lezzet

Türk kahvesi çekirdeklerini özenle seçilmesi gerektiğini tazeliğini vurgulayan Ursavaş, “Kahve çekirdeğimiz Brezilya'dan geliyor. Brezilya'nın Rio 13 - 17 numaralı kahve çekirdeklerini kullanıyoruz. Bu rakımı yüksek Bir yerde yetiştiği için daha lezzet ve aroma olarak daha elverişli oluyor üretime” dedi.

Taş Değirmenden Gelen Geleneksel Lezzet

Kahve çekirdeğinin öneminden bahseden Ursavaş, kahvenin çekim sırasında lezzetini koruması önemini vurguladı.

Ursavaş, “ Kahve makinasının buradaki tek özelliği var çerisinde bıçak olmaması, bunlar eski taş değirmen dediğimiz sistemle çalışıyor. Taşı bildiğimiz un gibi öğüttüğü için kahvenin lezzeti de orada başlıyor bunu belli bir seviyede incelikte çektiğimiz zaman lezzeti veriyor aromasını veriyor. Biz de buna seviye aynı seviyelerde ilerliyoruz, bu şekilde vatandaşımız çok da memnun kalıyor” ifadelerini kullandı.