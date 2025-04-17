Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne mensup olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahsın geçmişte DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirlendi. Şahsın, Yozgat’ta ikamet ettiği tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.