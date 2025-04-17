Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne mensup olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta kaçakçılara darbe: Bakın neler bulundu! Yozgat'ta kaçakçılara darbe: Bakın neler bulundu!

Deaş Şüphelisi Yakalandı1

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahsın geçmişte DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirlendi. Şahsın, Yozgat’ta ikamet ettiği tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Deaş Şüphelisi Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Muhabir: Alpaslan Demir