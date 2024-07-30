Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ operasyonu düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Temmuz 2024 tarihinde Özel Harekat destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda örgüt içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, örgüt içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Temmuz 2024 tarihinde Özel Harekat destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirilmiş olup haklarında gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.