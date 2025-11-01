Kadışehri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve bölgedeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla duyarlılık oluşturacak bir etkinliğe daha imza attı.

Bu kapsamda, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kermese İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy katılım sağladı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Gazze’de yaşanan dramın sadece bir bölgenin değil tüm insanlığın yüreğinde derin bir yara olarak durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada bir iyilik halkası oluşturduk. Parmak basılması gereken yerler var; kanayan yaramız İslam coğrafyasından Gazze… Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın bu duyarlılığı bizlere umut veriyor. Dayanışma ruhu, merhamet ve insanlık değerleriyle her zaman mazlumun yanında olacağız.”

Kermese öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, kendi imkânlarıyla hazırladıkları ürünleri satışa sunarak Gazze’deki mazlumlara destek olma çabasına ortak oldu.

Etkinlikte birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Kermesten elde edilen gelirler, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına teslim edilecek. Kadışehri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin gönüllülük bilinciyle yetişmesi adına bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, gösterdikleri hassasiyet nedeniyle okul idaresine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, “Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz” dedi.