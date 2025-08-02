Yozgat İcra Dairesi, 2023/207 TLMT dosya numarasıyla kayıtlı, farklı konum ve özelliklerdeki 7 taşınmazın icra yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu. Satışlar, ekim ve kasım aylarında elektronik ortamda yapılacak.

Satışa Çıkarılan Taşınmazlar

1 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Yukarınıhutlu 2. Mıntıka’da yer alan, A/3/-/12 numaralı bağımsız bölüm. Asansörlü, doğalgazlı, kombili sistemli ve 4 oda 1 salon daire. Tapuda 3. kat olarak kayıtlı olsa da bahçe kotundan 6. kat konumunda. Muhammen bedel: 3.900.000 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

2 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 4.683,26 m² yüzölçümlü tarla. Kuru tarım yapılan, taşlık arazi. Muhammen bedel: 138.418,43 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

3 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 4.655,14 m² yüzölçümlü tarla. Tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkânı bulunmayan arazi. Muhammen bedel: 244.915,37 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

4 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 6.483,52 m² yüzölçümlü tarla. Tınlı toprak yapısına sahip, kuru tarım yapılan arazi. Muhammen bedel: 271.471,47 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

5 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 376,26 m² yüzölçümlü tarla. Tınlı-killi toprak yapısına sahip, sulama imkânı bulunmayan arazi. Muhammen bedel: 14.827,65 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

6 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Yukarınıhutlu 2. Mıntıka’da, 3 oda 1 salon daire. Asansörlü, doğalgazlı, kombili sistemli, 2 balkonlu konut. Muhammen bedel: 3.000.000 TL. İlk artırma: 3-10 Ekim 2025, ikinci artırma: 3-10 Kasım 2025.

7 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Yukarınıhutlu 2. Mıntıka’da, D/9/-/18 numaralı bağımsız bölüm. 4 oda 1 salon, merkezi sistemli, 2 balkonlu ve kapalı otoparklı daire. Muhammen bedel: 4.200.000 TL. İlk artırma: 14-21 Ekim 2025, ikinci artırma: 14-21 Kasım 2025.

Detaylar ve Başvuru

İlgililer, taşınmazların ayrıntılı bilgileri, görselleri ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden, dosya numarasıyla erişebilecek. Satışlar, İcra İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri gereğince elektronik ortamda yapılacak.