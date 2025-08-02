Yozgat İcra Dairesi, 2023/207 TLMT dosya numarasıyla kayıtlı, farklı konum ve özelliklerdeki 7 taşınmazın icra yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu. Satışlar, ekim ve kasım aylarında elektronik ortamda yapılacak.

Satışa Çıkarılan Taşınmazlar

Yozgat Taşınmaz (7)

1 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Yukarınıhutlu 2. Mıntıka’da yer alan, A/3/-/12 numaralı bağımsız bölüm. Asansörlü, doğalgazlı, kombili sistemli ve 4 oda 1 salon daire. Tapuda 3. kat olarak kayıtlı olsa da bahçe kotundan 6. kat konumunda. Muhammen bedel: 3.900.000 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

Yozgat Taşınmaz (6)

2 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 4.683,26 m² yüzölçümlü tarla. Kuru tarım yapılan, taşlık arazi. Muhammen bedel: 138.418,43 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

Yozgat Taşınmaz (5)

3 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 4.655,14 m² yüzölçümlü tarla. Tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkânı bulunmayan arazi. Muhammen bedel: 244.915,37 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

Yozgat Taşınmaz (4)

4 No’lu Taşınmaz:

Şefaatli’de yerli karpuz tezgâhlarda
Şefaatli’de yerli karpuz tezgâhlarda
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Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 6.483,52 m² yüzölçümlü tarla. Tınlı toprak yapısına sahip, kuru tarım yapılan arazi. Muhammen bedel: 271.471,47 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

Yozgat Taşınmaz (3)

5 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Topçu Mahallesi’nde, 376,26 m² yüzölçümlü tarla. Tınlı-killi toprak yapısına sahip, sulama imkânı bulunmayan arazi. Muhammen bedel: 14.827,65 TL. İlk artırma: 2-9 Ekim 2025, ikinci artırma: 31 Ekim-7 Kasım 2025.

Yozgat Taşınmaz (2)

6 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Yukarınıhutlu 2. Mıntıka’da, 3 oda 1 salon daire. Asansörlü, doğalgazlı, kombili sistemli, 2 balkonlu konut. Muhammen bedel: 3.000.000 TL. İlk artırma: 3-10 Ekim 2025, ikinci artırma: 3-10 Kasım 2025.

Yozgat Taşınmaz (1)

7 No’lu Taşınmaz:

Yozgat Merkez Yukarınıhutlu 2. Mıntıka’da, D/9/-/18 numaralı bağımsız bölüm. 4 oda 1 salon, merkezi sistemli, 2 balkonlu ve kapalı otoparklı daire. Muhammen bedel: 4.200.000 TL. İlk artırma: 14-21 Ekim 2025, ikinci artırma: 14-21 Kasım 2025.

Detaylar ve Başvuru

İlgililer, taşınmazların ayrıntılı bilgileri, görselleri ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden, dosya numarasıyla erişebilecek. Satışlar, İcra İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri gereğince elektronik ortamda yapılacak.

Muhabir: Beyza Bulut