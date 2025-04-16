Yozgat Valiliği tarafından doğal yaşamın desteklenmesi ve yaban hayatının zenginleştirilmesi amacıyla Aydıncık ilçesinde yer alan Kazankaya Kanyonu’na bırakılan dağ keçileri, bölge halkı tarafından görüntülendi. Doğayla bütünleşen bu özel anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Aydıncık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, dağ keçilerinin kanyondaki doğal yaşam alanına uyum sağladığı ve sağlıkla gelişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Doğasever bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, dağ keçilerinin özgürce dolaştığı ve Kazankaya Kanyonu’nun sarp kayalıkları arasında güvenle hareket ettikleri görülüyor.

Aydıncık Kaymakamlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Yozgat Valiliği tarafından doğal yaşamın zenginleşmesi amacıyla Kazankaya Kanyonu’na bırakılan dağ keçilerimizin, bir vatandaşımız tarafından görüntülenmesi esnasında kaydedilen, içimizi ısıtan bu güzel anları sizlerle paylaşıyoruz.”

Yozgat’ta biyolojik çeşitliliği artırmak ve nesli tehlikeye girmekte olan türleri koruma altına almak amacıyla başlatılan proje kapsamında bölgeye zaman içinde farklı yaban hayvanlarının da bırakılması planlanıyor. Yetkililer, doğaya uyum sürecinin sürekli takip edildiğini ve vatandaşlardan da bu sürece destek olmalarını beklediklerini ifade etti.

Kazankaya Kanyonu, hem doğal güzellikleriyle hem de yaban hayatına ev sahipliği yapmasıyla Yozgat’ın önemli ekoturizm alanları arasında yer alıyor.