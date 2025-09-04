Yozgat'ta Da Var Asırlık Sofra Geleneği 100 Bin Lira Değerinde!

Bir zamanlar hemen her evde, aileyi ve misafirleri aynı sofrada buluşturan siniler, yalnızca yemek aracı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi olarak da büyük önem taşıyordu.

Özellikle Anadolu kültüründe yer sofrasının vazgeçilmezi olan bu geniş ve işlemeli tepsiler, zamanla mutfaklardan çekilerek yerini modern masa düzenlerine bırakmış olsa da atmaya kıyamayanlar yaşadı.

Aradan yıllar geçmiş, siniler bir köşede unutulmuş olsa da antikacıların radarına tekrardan takıldı. Değerini azaltmak yerine daha da artıran siniler şimdilerde fiyatları epey yükselmiş durumda.

Değeri Yükseldi

Bugün koleksiyoncuların gözdesi olan bu nostaljik objeler, kimi insanlar için geçmişin hatıralarını yaşatırken, kimileri içinse dekoratif birer sanat eseri olarak görülüyor.

Antikacılarda, müzayedelerde ve özel koleksiyonlarda karşılaşılan eski siniler, el işçiliği ve tarihi dokusuyla değerine değer katıyor.

Online satış platformlarında yer edinen ilanlara bakıldığında, sinilerin fiyatlarının 55 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabildiği farkediliyor. Bu durum, yıllar boyunca çatı arasında ya da köy evlerinde unutulmuş sinilere sahip olanlar için adeta beklenmedik bir hazine oluyor.

Uzmanlara göre bu yüksek rakamların arkasındaki en önemli nedeni, sinilerin artık nadir bulunur hale gelmesi ve büyük çoğunluğunun ince bir el işçiliğiyle üretilmiş olması.