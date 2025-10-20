Barajlar boşalıyor: Anadolu Alarm Veriyor

Yozgat’ta da kuraklık ve baraj doluluk oranlarında sıkıntı devam ediyor. Anadolu alarm veriyor. Geride kalan kış mevsiminde sadece 2 gün kar yağışı alan Başkent Ankara'da ve Yozgat’ta barajların doluluk oranı ne yazık ki istenen seviyeye ulaşmadı. Bu yaz son derece sıcak geçerken kavurucu sıcaklar barajların doluluk oranlarının daha hızlı tükenmesine neden oldu.

Su Hızla Tükeniyor

Ankara'da barajların doluluk oranı ne yazık ki hızla tükenmeye devam ediyor. Kesikköprü hattında yaşanan boru arızası nedeniyle Ankara'da il genelinde dönüşümlü su kesintilerine neden olmuştu. Hatta yaşanan arızanın giderilmesinin ardından su akışı normale dönerken kesintiler son bulmuştu.

Ankara'da beklenen sonbahar yağışları da ne yazık ki barajları doldurmada yetersiz kaldı. Barajları besleyecek miktarda yağış düşmezken Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranı yüzde 3,57 seviyesine kadar geriledi. Ankara'nın sadece 38 günlük suyu kalırken ASKİ vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.