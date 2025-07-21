Şirketin yayınladığı ilana göre; satış danışmanından şarküteri elemanına, kasap ve balık personelinden mağaza yönetici adayına kadar çeşitli pozisyonlarda 171’i aşkın kadro için başvurular alınmaya başlandı.

Farklı Şehir ve Pozisyonlarda Çok Sayıda Kadro

Migros’un yayımladığı güncel ilana göre İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya, Kocaeli, Bursa, Edirne, Sakarya, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir ve birçok farklı ilde mağaza ve sanal market operasyonları için personel alımları yapılacak. Açık pozisyonlar arasında sezonluk ve konaklamalı görevler de yer alıyor.

Başvuru yapılabilecek bazı önemli pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:

Satış Danışmanı (Migros ve Macrocenter mağazaları)

Şarküteri, Kasap ve Balık Satış Personeli

Sanal Market Operasyon Elemanı

Mağaza Yönetici Adayı

Kozmetik ve Unlu Mamuller Satış Elemanı

Meze ve Mutfak Personeli (Macrocenter)

Engelli Personel Kadroları

Gıda Teknikeri ve Gıda Mühendisi (Dağıtım Merkezleri için)

Özellikle İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında birçok farklı mahallede ve semtte aktif pozisyonlar bulunuyor. Ayrıca yaz sezonuna özel olarak Antalya, Muğla, Balıkesir, Edirne ve İzmir gibi turizm merkezlerinde konaklamalı sezonluk personel alımı da yapılacak.

Başvuru Şartları Neler?

Migros’un personel alımına başvuracak adayların taşıması gereken genel nitelikler şu şekilde:

En az lise öğrencisi veya mezunu olmak

Tercihen perakende sektöründe deneyimli

Bilgisayar ya da tablet kullanımına yatkın

Yoğun tempoya ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Öğrenmeye açık, iletişim yönü kuvvetli ve dinamik bir yapıya sahip olmak

Sanalkurye, kasa, manav, şarküteri gibi operasyonel görevlerde teknolojiyi kullanarak müşteri siparişlerini hazırlayabilecek nitelikler ön planda tutuluyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını Migros’un resmi kariyer portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Her pozisyon için ayrı başvuru formu ve kriterler yer alırken, ilanlara kariyer.migros.com.tr adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

Migros İnsan Kaynakları yetkilileri, başvuruların değerlendirilmeye alındıktan sonra kısa listeye giren adaylarla birebir iletişime geçileceğini ve pozisyona uygunluk durumuna göre işe alım sürecinin hızlıca tamamlanacağını belirtti.

Son Başvuru Tarihi Belirtilmedi

İlanlarda belirli bir son başvuru tarihi bulunmamakla birlikte, pozisyonlar ihtiyaç doğrultusunda doldukça sistemden kaldırılacak. Bu nedenle ilgilenen adayların başvurularını gecikmeden tamamlamaları tavsiye ediliyor.