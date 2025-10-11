Türkiye’nin en bilinen elektronik para platformlarından Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şirketin son iki yılda yasa dışı bahis sitelerine yaklaşık 12 milyar TL’lik para transferine aracılık ettiği bildirildi.

İddianamede, Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi. Karslı’nın yanı sıra 4 yönetici için de aynı oranda hapis cezası istendi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

13 Kişi Tutuklandı

Soruşturma kapsamında Karslı ile birlikte 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlarından tutuklandı. İddianamede, Karslı’nın yakınlarına toplam 597 milyon TL gönderdiği, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, annesi, eşi ve kardeşine ise 120 milyon TL aktardığı bilgisi yer edindi.

Gizli tanık ifadeleri de dikkat çekti. ‘Ihlamur’ kod adlı tanık, “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor” derken, ‘Ladin’ kod adlı tanık ise “Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem” ifadelerini kullandı. Aynı tanık, Siber Suçlar’da görev yapan bir memurun emekli olduktan sonra Papara yöneticisi olduğunu da öne sürdü.

Merkez Bankası’nın denetim raporuna göre, 2021–2023 yılları arasında 26.012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. Bu hesaplar üzerinden aktarılan toplam işlem hacmi yaklaşık 12 milyar TL olarak kaydedildi. Paraların 274 farklı banka hesabına ve 5 kripto cüzdana yönlendirildiği tespit edildi.

İddianamede, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğü ve sistemin doğrudan bahis siteleriyle entegre çalışacak şekilde kurgulandığı değerlendirmesi yer edindi. Soruşturma sonunda hazırlanan 59 sayfalık iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi