Kaymakam Ahmet Vezir Baycar 24 Eylül 2018 tarihi itibariyle Sulusaray ilçesinde göreve başladı.

Baycar, 1986' da Siirt'in Tillo ilçesinde doğdu. İlköğretim eğitimini burada, Lise eğitimini Siirt merkezde tamamladı. 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2008 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı Üniversitede yüksek lisans eğitimi devam etti. 2010 yılında Maliye Bakanlığı'nın açtığı kurum sınavını kazanarak Vergi Denetmen Yrd. olarak memuriyete başladı. 2011 yılında 646 sayılı KHK ile Vergi Müfettiş Yrd. olarak atandı. 2012 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Siirt Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine intisap etti.

Baycar, adaylık süresince; Sakarya Kocaali ve İzmir Seferihisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Bolu ilinde Mülkiye Teftiş Refikliği yaptıktan sonra Ankara'da 5 aylık yabancı dil eğitimi gördü.

2013 yılında İçişleri Bakanlığı koordinasyonluğunda bir yıl süreyle İngiltere'de yabancı dil eğitimi ve yurtdışı stajı maksadıyla gönderilip "University of Liverpool" da İngiliz dili ve idari sistemi hakkında eğitim ve incelemelerde bulundu.

Eylül 2014 yılında Bakanlık onayıyla Tokat'ın Pazar ilçesine akabinde de Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine Kaymakam Vekili olarak atandı. Son olarak 07.12.2015-03.06.2016 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kaymakamlık kursunu başarı ile tamamladı.

Yerine getirdiği Yozgat - Çandır (2016-2017) ve Gümüşhane Şiran (05.09.2017 - 17.09.2018) Kaymakamlığı ardından 31.08.2018 tarihli atama kararıyla 24.09.2018 tarihi itibariyle Sulusaray Kaymakamlığı görevini sürdürdü. Baycar, evli olup iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Cizre Kaymakamı Nazlı Demir görevden alınarak yerine Ahmet Vezir Baycar atandı.