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Yozgat Özel Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından Cumhuriyetin 100. yılana özel program düzenlendi. Programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda minik öğrenciler tarafından yapılan çeşitli gösteriler, izleyiciler tarafından tam not aldı.

Programda minik öğrenciler öğretmenleri eşliklerinde halkoyunları, ront, zeybek gösterinin yanı sıra şiirler okudular. Bununla birlikte kreş yönetimi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan slayt gösterisi izletildi.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel yapılan gösteri hakkında bilgi veren kreş idarecileri, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik programı düzenledik. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olması ile birlikte daha özel bir program hazırlamak istedik. Bizler Cumhuriyetimizin 100. yılını doya doya bir kez daha yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımız özel hazırlanan kıyafetleriyle bayramı bayram havasında öğreniyor ve yaşıyor. Bu kapsamda yapmış olduğumuz program ile öğrencilerimize ve gelecek nesillere vatan, bayrak ve Atatürk sevgisini aşılıyoruz. Çocuklarımız, aileleri için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli. Ayrıca programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, bizleri misafir eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Programda gelen konuklara kreş yönetimi tarafından hazırlanan Atatürk resmi ve Türk Bayrağı ile 100. yıl rozetleri hediye edilirken program sonunda Şehir Hastanesi yönetimi tarafından yaptırılan 100. yıl pastası Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve kreş idarecileri Özlem Alpavut, Hatice Yahşi, Canan Akyol tarafından kesildi. (Selma Şahin)