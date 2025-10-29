Yozgat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Yimpaş AVM önünde toplanan kalabalık, Polis Bando Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Renkli görüntülerin oluştuğu meydanda, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik etti.
Yürüyüşe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’un yanı sıra 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, kutlamalar kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.
Programda vatandaşlara hitap eden Vali Mehmet Ali Özkan, katılım gösteren Yozgatlılara teşekkür ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.