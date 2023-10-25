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Programa Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Nejat Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan, Defterdar Yüksel Enoğlu, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve öğrenciler katıldı.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Konferans Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Ahmet Yazan tarafından okunan Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Hatice Karagöz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Karagöz yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinin eseridir. Bu eser, milletine güvenen, geleceğe öz güvenle bakan heyecan ve şevkle çalışan bir neslin bugün ki nesillere yani bizlere armağanıdır. Cumhuriyetin temelinde hiç kuşkusuz Türk Milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık iradesi yatmaktadır. Güçlü bir devlet geleneğine, askeri bir dehaya, hızlı teşkilatlanma becerisine sahip olan Türk Milleti, emperyalist güçlerin uzun yıllar devam eden askeri, ekonomik ve siyasi saldırılar ile mücadele etmiş, Osmanlı Devletinin yıkılış sürecinin ardından adeta küllerinden yeniden doğmuş ve sonunda yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşuna şahitlik ederek 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Asırlar boyunca hürriyetinden ve onurundan hiçbir taviz vermeyen asil milletimiz, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte tüm dünyaya bağımsızlığını bir kez daha haykırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yeniden şahlanışını, yenidünya düzeni içerisinde yeniden var oluşunu ilan etmiştir. Millet olarak yeni bir zafere ulaştığımız bugün de hepimize düşen ortak görev millî değerlere, milli bilince, cumhuriyete sahip çıkmak Millî Mücadele'yi kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Hiç kuşkusuz ki Türk milleti dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliği ile aydınlık yarınlara el ele, gönül gönüle güçlü bir şekilde yürümeye devam edecektir. Bugün cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, istiklal ve egemenliğimizi eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programda Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rabia Yağmur tarafından “Şehit Haberi” adlı şiir okundu. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Sakarya Türküsü’ adlı parça ve ilahiler seslendirildi. (Alpaslan Demir)