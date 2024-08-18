Ticaret Bakanlığı, Yozgat dahil 81 ilde, sosyal medya platformlarında yayımlanan gayrimenkul ilanlarını mercek altına alıyor. Facebook, Instagram, TikTok gibi popüler sosyal medya mecralarında yer alan emlak ve otomobil ilanları, yeni "doğrulanmış ilan" düzenlemesi kapsamında denetlenecek. Bu adım, kaçak ve yanıltıcı ilanların engellenmesi amacıyla atılıyor.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin yalnızca emlak portallarını değil, sosyal medya üzerinden yapılan ilanları da kapsadığını belirtti. Taylan, bu düzenlemenin tüketicileri korumak ve piyasadaki şeffaflığı artırmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yeni düzenlemenin, özellikle ev ve araba fiyatlarını kontrol altında tutarak ekonomik dengeyi sağlamayı hedeflediğini ifade eden Taylan, bu sayede hem sektör temsilcilerinin hem de tüketicilerin menfaatlerinin gözetildiğini söyledi.

Taylan, Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin yetki belgesiz emlakçının faaliyet gösterdiğini ve bu düzenlemenin bu kişilerin piyasadan çekilmesini sağlayacağını belirtti. Yıl sonuna kadar kayıtlı emlakçı sayısının 90 bine yaklaşmasını beklediklerini dile getiren Taylan, kaçak emlakçılığın tamamen ortadan kaldırılmasa da minimuma indirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Taylan, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Facebook ve Instagram gibi platformlarda verilen ilanların da Ticaret Bakanlığı tarafından denetleneceğini söyledi. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden yayımlanan kaçak gayrimenkul ilanlarının önüne geçilecek ve tüm ilanların doğrulanmış olması zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme, tüketicileri yanıltan ve manipülasyonlara yol açan ilanların son bulmasını amaçlıyor.

CEZAİ YAPTIRIMLAR KAPIDA

Yeni düzenlemenin en çok merak edilen kısmı ise, denetimlerde uygun bulunmayan ilan sahipleri ve sosyal medyayı aracı olarak kullanan işletmelere uygulanacak cezai yaptırımlar oldu. Taylan, AK Parti ekonomi yönetiminin son dönemde maliye bürokrasisinde ciddi vergi ve yaptırımlar uyguladığını belirterek, bu düzenlemeye uymayan şahıs ve işletmelerin ağır cezalarla karşılaşabileceğini ifade etti. Bu durum, düzenlemeye aykırı hareket edenlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.