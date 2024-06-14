Yozgat’a komşu Sivas’ta son bir haftada kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Ölü Sayısı 4’E Yükseldi2

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Doğanşar ilçesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası 74 yaşındaki T.A’nın vücuduna 1 hafta önce kene yapıştı. Yapışan kene Sivas Doğanşar ilçe devlet hastanesinde çıkartıldı.

Ölü Sayısı 4’E Yükseldi1

Ancak T.A kısa bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. T.A KKKA tanısıyla 2 gün önce tedavi altına alındı.

Ölü Sayısı 4’E Yükseldi3

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Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden T.A’nın cenazesi defnedilmek üzere Doğanşar ilçesine gönderildi.

Kaynak: İHA