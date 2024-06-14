Yozgat’a komşu Sivas’ta son bir haftada kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Doğanşar ilçesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası 74 yaşındaki T.A’nın vücuduna 1 hafta önce kene yapıştı. Yapışan kene Sivas Doğanşar ilçe devlet hastanesinde çıkartıldı.

Ancak T.A kısa bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. T.A KKKA tanısıyla 2 gün önce tedavi altına alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden T.A’nın cenazesi defnedilmek üzere Doğanşar ilçesine gönderildi.