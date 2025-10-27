Yozgat Kınalı Hasan Ortaokulu tarafından Avrupa Kodlama Haftası (CodeWeek) kapsamında etkinlik düzenlendi.

"YeşilVatan66" temasıyla anlamlı ve başarılı bir kodlama etkinliğine imza attı.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Gamze Mete rehberliğinde, 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileri "Yeşil Vatan İçin Kodluyoruz" sloganıyla yola çıktı. Öğrenciler, KodlaBüyü platformu üzerinden gerçekleştirdikleri kodlama çalışmalarını tamamlayarak başarı belgelerini almaya hak kazandı.

Yapılan çalışmalar, aynı zamanda Avrupa Kodlama Haftası'nın resmi sitesi olan codeweek.eu üzerinden kayıt altına alındı. Gerçekleştirilen etkinlik girişlerinin ardından okul, uluslararası düzeyde geçerli olan "Etkinlik Sertifikası"nı alırken, etkinliğe katılan tüm öğrenciler katılım sertifikaları aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yapılan etkinlik ile büyük bir başarıya imza atıldığını belirterek, “Okulumuz, bu etkinlikle öğrencilerine yalnızca kodlama ve dijital beceriler kazandırmakla kalmayıp, onlara yeşil vatan sevgisini de aşılayarak örnek bir projeyi hayata geçirmiş oldu” ifadelerini kullandı.