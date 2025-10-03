Bu kapsamda Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde öğrencilere, Genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, trafik işaretleri ve levhaların önemi, trafik düzeniyle ilgili genel bilgiler,112 Acil Çağrı Merkezi’nin kullanımı, Emniyet kemeri takmanın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin trafik kurallarını küçük yaşta öğrenerek daha bilinçli bireyler olmalarının hedeflendiğini belirtti.