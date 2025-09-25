Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, çocukların yalnızca barınma değil, aynı zamanda psikososyal destek, eğitim, rehberlik ve sportif etkinliklerle gelişimlerinin de yakından takip edildiğini belirtti.

Topal, merkezde düzenlenen kurslar, sanat ve spor faaliyetleriyle çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlandığını, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel gezilerle toplumsal hayata uyumlarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Çocuklarımız her zaman devletimizin şefkat elini yanlarında hissediyor. Amacımız, onların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geleceğe hazırlanmasını sağlamak” diyen Topal, özellikle refakatsiz çocukların güvenliğinin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurguladı.

Topal, savaş, göç, sığınma veya insan kaçakçılığı gibi nedenlerle anne ve babasından veya yasal temsilcisinden ayrı kalan 18 yaşından küçük çocukların “refakatsiz çocuk” olarak tanımlandığını belirterek şu bilgileri verdi: “Bu çocuklar çoğu zaman temel güven duygusunu kaybediyor, eğitim, sağlık, psikososyal destek ve barınma ihtiyacına daha yoğun şekilde ihtiyaç duyuyor, ciddi şekilde korunma ve destek hizmetlerine gereksinim duyuyor.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının refakatsiz çocukların korunmasına büyük önem verdiğini dile getiren Topal, “Çocuklarımızın barınmadan eğitime, psikososyal destekten sosyal uyum süreçlerine kadar her türlü ihtiyacı titizlikle takip ediliyor. Uzman personel eşliğinde hem bugünü hem de yarınları güvence altına alınıyor” dedi.

Refakatsiz çocukların korunmasının sadece ulusal bir görev değil, aynı zamanda uluslararası bir yükümlülük olduğuna dikkati çeken Topal, Türkiye’nin hem mevzuatı hem de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda bu çocukların haklarını korumak için güçlü bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.

Topal, her çocuğun güvenle büyüme hakkına sahip olduğunu belirterek, “Refakatsiz çocuklar için güvenli barınma alanları sağlanıyor, eğitimleri destekleniyor, psikososyal destek hizmetleri veriliyor, sosyal uyum süreçleri güçlendiriliyor. Çünkü biz biliyoruz ki; her çocuk değerlidir, her çocuk güvenle büyümeyi hak eder ve her çocuk geleceğe umutla bakmalıdır” ifadelerini kullandı.