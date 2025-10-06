Yozgat’ta serebral palsili çocuklar ve ailelerine anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan serebral palsili çocuklar ve aileleri ziyaret edildi.

“Farkındayım, Yanındayım” projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde çocukların mevcut sağlık durumları, sosyal hayatta karşılaştıkları güçlükler, toplumsal yaşama katılımları ve akademik gelişimleri değerlendirildi. Ailelerin yaşadığı sorunlar da ele alındı.

Uzman personeller tarafından rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapılarak ailelere psikososyal destek sağlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her bireyin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımının önemsendiği vurgulandı.

Açıklamada, “Güçlü bireyler güçlü aileleri, güçlü aileler ise güçlü toplumları oluşturur. Arz odaklı hizmet anlayışımızla toplumun her kesimine ulaşmayı sürdüreceğiz.” ifadesine yer verildi.