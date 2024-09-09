Bu çay, Yozgat'ın kırsal bölgelerinde, kor ateşinde demlenerek hazırlanıyor ve bölgenin çobanları için bir gelenek haline gelmiş durumda.

Yozgat’ın çeşitli köy ve kasabalarında, hayvanlarını merada otlatan çobanlar, gün boyunca yürüttükleri zorlu işlerin ardından kara demlik çayı hazırlamayı bir rutin haline getirmiş. Bu çay, özellikle odun ateşinde demlendiğinde kendine has bir aroma kazanıyor ve çobanlar arasında sosyal bir bağlayıcı rolü üstleniyor. Çay molalarında, diğer çobanlarla yapılan sohbetler, hem günün yorgunluğunu atma hem de sosyal etkileşim sağlama fırsatı sunuyor.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında, çobanlar yanlarına aldıkları ekmek, peynir ve soğan gibi yiyeceklerle birlikte, doğada demledikleri kara demlik çayının tadını çıkarıyor. Çay, çobanların hem fiziksel hem de zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yer tutuyor.

Çoban Lokman Atıl, kara demlik çayının kendileri için vazgeçilmez bir içecek olduğunu vurgulayarak, "Yorulduğumuzda, gölgelik bir alanda kara demlik çayı yapıp içeriz. Çayın tadı, tüm yorgunluğumuzu ve stresimizi alır. Bu çayı çobanlar ve avcılar iyi bilir. Herkese kara demlik çayı içmeyi tavsiye ederim" dedi.

Bir diğer çoban Adem Göçer ise, kara demlik çayının hayvan otlatma işinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "Hayvanları otlatırken müsait olduğum zaman hemen ocağı yakar, kara demlik çayımızı demlerim. Kara demlik çayı içmeden ne yorgunluğum çıkar ne de hayvan otlatmaktan tat alırım. Yemeği çok fazla aramam ama çayımı hep ararım" ifadelerini kullandı.

Kara demlik çayı, Yozgat’taki çobanlar için yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda geleneksel bir kültür ve sosyal bir etkinlik olarak büyük bir öneme sahip. Bu içecek, bölgenin zorlu koşullarında çalışan çobanlara hem fiziksel hem de sosyal bir destek sağlıyor.