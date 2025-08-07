Yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoklama kaçağı olarak aranan Y.S.O.A. isimli şahsı yakalarken; Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ise bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan S.Y.’yi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yerköy İlçe Jandarma ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 5 ay hapis cezası bulunan H.Y.’nin yanı sıra, kasten öldürme suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan A.K.’yi de yakalayarak işlemlerini başlattı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, yoklama kaçağı olan N.Ö. ve H.Ç. isimli şahısları yakalarken, Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı da 9 ay hapis cezası bulunan O.Y.’yi yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre, 2025 yılı başından itibaren 7 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 70 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçluyla mücadelede kararlı bir şekilde faaliyetlerin sürdürüldüğünü vurguladı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların suç unsurlarına karşı duyarlı olmaları ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde hareket etmelerinin önemine değinilerek, bölgedeki güvenlik ve asayişin korunması için jandarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız devam ettireceği bildirildi.

Kamuoyuna yönelik bu bilgilendirme, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nın suçla mücadeledeki etkinliğini ortaya koyarken, bölge halkının güvenliğinin sağlanmasına yönelik yoğun mesai harcandığını gözler önüne serdi.