Çiftçiler, fide desteği alanında yetkililerden bir adım bekliyor. Türkiye’nin çoğu yerinde hayata sunulan fide destek programları, üreticilere katkı sağlarken, Yozgat’ta da bu uygulama isteniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım alanında üretimin gelişmesi ve aynı zamanda çiftçinin maliyetini düşürme hedefiyle ülke genelinde çiftçilere destek gelmeye başladı.

Bölgede yer alan çiftçilerin, maliyetlerinin artması nedeniyle zorluk yaşadıkları biliniyor.

Henüz somut bir açıklama bulunmazken, çiftçilerin beklentisi bu yöndeki çalışmaların gerçekleşmesi yönünde.

Marul Fidesi Desteği

Çiftçiler için 75 belediye marul fidesi vereceğini bildirdi. Bu destekten yararlanmak için son tarih 5 Eylül olarak bildiriliyor.