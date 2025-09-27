Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım geldi.

Ahilik Haftası'nda Yozgat'ta iki esnafa ödül verildi
Ahilik Haftası'nda Yozgat'ta iki esnafa ödül verildi
İçeriği Görüntüle

Yozgat’ta Çiftçilere Destek Ödemesi Yapılıyor (3)

Yapılan paylaşımda ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilerek, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.

Yozgat’ta Çiftçilere Destek Ödemesi Yapılıyor (2)

Açıklamada destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı:

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi