Kongre, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, İYİ Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Hasan Koçer, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, birçok STK Başkanı ve partililerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Abdullah Yaşar, “Kongremizin ilimize, ülkemize, partimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi, saygı, şükranlarımı sunuyorum” diyerek açılışı gerçekleştirdi.

Kongrenin devamında CHP Gençlik Kolları Başkanı Volkan Umut Kadıoğlu, eski Boğazlıyan İlçe Başkanı Ali Rıza Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karslıoğlu konuşma yaptı.

Programın devamında söz alan CHP Denizli Milletvekili Arpacı ülke ekonomisine ve çiftçiliğe vurgu yaparak şu cümleleri kurdu:

“Yozgat'a üretimin çiftçinin Hububat deposu Yozgat'a gelip üreticinin sıkıntılarını konuşmadan olmaz. Zengini daha zengin eden, fakir grubu da tamamen bitiren, asgari ücretliyi, sabit ücretliyi bitiren bir programla karşı karşıyayız. Yozgat üretici, çiftçi bir kent Allah aşkına soruyorum Gübre parası 3 katına çıkmışken, sulama bedelleri 4 katına çıkmışken, mazot 55 lira olmuşken, 10 liraya, 20 liraya ürün satılarak çiftçi geçinebilir mi? Çiftçi yaşayabilir mi? Yaşayamaz değil mi arkadaşlar? Ne güzel söyledi Abdullah amcamız. O efsane mitinginizde, traktör konvoyunuzda tüm Türkiye'ye örnek olan ve ses getiren eyleminizde Abdullah amcamız çıktı turp ile, şalgam ile bu hükümete ağzının payını verdi ve onu dedikten sonra bir daha ne turp duyduk ne şalgam duyduk. O konu kapandı. O iftiralar kapandı. Siz üreteceksiniz, bir sene bekleyeceksiniz, tam hasat edeceksiniz, para kazanacaksınız. Bir de bakmışsınız ki Mersin Limanı'na, diğer limanlara konteynerlerle, yük gemileri ile ithal edilen ürünler Sıfır gümrükle giriş yapacak. Sizin maliyetinizin yarı fiyatına piyasada satılacak ve bunun adı enflasyonla mücadele olacak. Yani kendilerinin hiçbir sorumluluğunu kabul etmeyip sanki çiftçi fahiş fiyatla ürün satıyormuş gibi bir algı operasyonu. Aslında bugünkü döviz ve mazot petrol fiyatlarıyla mazotun hakkı 40 lira olması lazım. Şimdi bu vergiyi bu ÖTV'yi almak yerine çiftçiye daha uygun fiyatta maliyetlerini düşürüp daha uygun fiyata Mal satmak için. Niye vermezsin? Bakın bu ülkede 60 milyar dolar 15 günde harcandı. 19 Mart sivil darbesi sonrası 2 hafta içinde Merkez Bankası'nın net rezervi 60 milyar dolar eridi. 60 milyar dolar nasıl bir para biliyor musunuz arkadaşlar? 60 milyar dolar demek şu anda Çiftçinin, Türkiye'deki bütün çiftçilerin kredi borcu 1 trilyon lira.”

Arpacı, “60 milyar dolar bunun tam üç katı. Böyle bir parayı yani isteseler de hani Mehmet Şimşek dedi ya bu rezervi kötü günler için sakladık kötü günlerde harcamak için sakladık dedi ya bu çiftçinin bu halkın kötü gününden daha kötü gün olabilir mi? Niye bu çiftçinin Esnafın, faizlerinin borcunu en azından silmiyorsun. Tüm Türkiye'de eğer don olmamış olsaydı ya da dona rağmen parasının tamamını verseydi maliyeti 6-7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 6-7 milyar doları çiftçinin faydasını harcamayanlar 60 milyar doları iki gecede harcadılar arkadaşlar. Bakın Türkiye skandallar ülkesi haline geldi. Ekonomideki sıkıntıların hepsini biliyoruz. Çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin, emekçinin yanında olmayan iktidar o İngiltere'deki faiz baronlarına çalışmakla meşgul. Hazine Maliye Bakanlığında durum bu dertliyiz, konuşacak çok şey var ama başkanım da burada kongresini tamamladı. Ben Yozgat'a ilk defa geldim ve gerçekten sizleri ve bu kadim şehri tanımaktan çok memnun oldum. Ege'den geliyorum ama bir gönül bağ kurduk bundan sonra da hep beraber yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan sorumlu olan milletvekillerimiz var. Hepsi Yozgat'a sahip çıkmışlar. Defalarca gelmişler bu bölgeye ben de her zaman ihtiyacınız oldukça yanınızda olacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Kongremiz tekrar Vatana, millete, partimize hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadarki çalışmalarınız için hem yönetim kuruna hem de başkanıma çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da iktidara yürüyen partimizin kadrolarını seçiyoruz arkadaşlar. Aslında bu kongre süreci çok önemli bir süreç. Yeni kadronuzun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Tekrardan CHP Yozgat İl Başkanı olarak seçilen Abdullah Yaşar ise teşekkür konuşmasında Yozgat’ın göç sorunu ve ekonomisinden bahsetti.

Yaşar, açıklamasında şunları söyledi:

“Değerli dostlar, biliyorsunuz 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı hem Türkiye'ye, ülkemize hem de Yozgat'a hak ettiği, layık olduğu hizmeti yapamamıştır. Özellikle Yozgat olarak değerlendirirsek, Yozgat'ta AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde 650 bin nüfusu, 6 milletvekili var Yozgat'ın. 23 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir iktidarın ülkemizi, ilimizi getirdiği nokta Yozgat'ın nüfusu 407 bine milletvekili sayısı da 3'e düşmüştür. Ne hazindir ki Yozgat hem AK Parti iktidarına en çok oy veren illerin arasında gelmiştir. Hem de en çok göç veren illerin başında gelmiştir. Şimdi iktidar kanadı övünüyor Yozgat'a çok şey yaptık diyor. Yapılanlar var yapanlara da teşekkür ederiz ama demek ki Yozgat'ın ihtiyacına göre yapılmamış, planlaması yapılmamış. Yozgat'ın dokusuna göre hizmet edilmemiş. Edilseydi Yozgatlı herhâlde tatile gitmezdi. Yozgat'ın nüfusu her gün eriyorsa, göçüyorsa demek ki Yozgat iyi yönetilememiş. Biz Yozgat'ta bu iktidar dönemi Okullarımız kapatıldı. Beldelerimiz kapatıldı. Beldelerimiz köylere, köylerimiz mezraya, ilçelerimiz belediye, ilimiz de ilçeye dönüştü. Biz Yozgat'ı hak ettiği noktaya taşısaydık Yozgat bugün ilçe görünümünde değil gelişmiş nüfusu ile Yozgat altyapısıyla, sosyal hayatıyla Yozgat Türkiye'de belirli yere gelmesi gerekirdi. Yozgat siyasette şanslı. AK Parti iktidarına Yozgat çok büyük destek vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'na %76'lara varan oy vermiştir ama geldiğimiz noktada özellikle bu ne idi belli olmadık tek adam sisteminde hem ülkemiz hem ilimiz çok şey kaybetmiştir. Her şeyden önce demokrasimiz çok büyük yararlar almıştır. Özgürlüklerimiz sosyal yaşantılarımız her geçen gün daralmaktadır. Hâlbuki parlamenter sistemde de bu iktidar döneminde meclis başkanlarımız adalet bakanlarımız olmuştur. Bu tek adam sisteminde de ikinci adam Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay Yozgatlıdır, hemşehrimizdir ama maalesef Yozgat'a vizyon konulmamıştır. Çekerek de çiçekle, lavantayla, böcekle uğraşılmıştır. Dolayısıyla AK Parti'nin hem ilimize hem de ülkemize yapacağı hiçbir olumlu hizmet kalmamıştır."

Yaşar, "Çiftçi 12 liraya buğday satacak, 35 liraya tohum alacak. 12 liraya buğday satacak, 33 liraya gübre alacak. 55 liraya mazot alacak, 12 liraya buğday satacak. Bankalar çiftçi borcunu döndüremez hâle gelmiş. Bankalar, faizler temerrüte düşen çiftçimize %65'ler, %70'ler civarında faiz uygulamaktadır. Çiftçimiz per perişan olmuştur. Sade çiftçimiz mi? Biz Türkiye olarak, Yozgat olarak teknoloji üreten sanayisi gelişmiş ülke değiliz.” Biz tarıma dayalı AK Parti iktidara geldiğinde kendi kendine yetinen 7 ülkeden biriydik diyen Yaşar, “Geldiğimiz noktada üretim bitti. Siz üretimi bitirirseniz, siz köylüyü bitirirseniz, siz ülkeyi ayağa kaldıramazsınız. Onun için eğer Türkiye ayağa kalkacaksa önce tarım, üretim, çiftçi ayağa kalkacak. Dolayısıyla sade çiftçi mi? Gençlerimiz ülkemizden hayallerini, umutlarını kesmiş, kendine dışarıda yer aramaya başlıyor. Üniversite okumuş, aileler umut bağlamış, çocuk okutmuş, yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş, diplomalı, işsiz. Emeklimiz 16 bin lira maaşıyla günümüzde nasıl geçinirse o şekilde geçinmeye çalışıyor. Yozgat'ta bir dayanışma olabilir, emeklimizin köyden, komşusundan, oğlundan, kızından desteği olabilir ama büyük şehirlerde Eğer bir asgari ücret bir aylık ev kirasını karşılamıyorsa, eğer bu ülkede yoksulluk sınırı 80 bin liraysa, açlık sınırı 30 bin liraya dayandıysa, 22 bin lirayla geçinen asgari ücretli, 16 bin lirayla geçinen emekli, perişan, mağdur, özellikle büyükşehirler daha da perişan. Sanayicimiz, esnafımız Kimse yarını göremiyor. Esnafımız siftah edemiyor. Çark dönmüyor. Köy üretecek, köylü üretecek. Sistem aşağıdan alıp yukarıya taşıyacak. Esnafa getirecek esnaf, tüccara, tüccar sanayiciye. Dolayısıyla taban avara kasnak gibi boşa dönüyor üretim yok. Daha sonrası sanayicimiz, zenginimiz. Değerli dostlar, hiç kimsenin ne yaşam hakkı ne de Mülkiyet hakkının hiçbir güvencesi kalmamıştır günümüzde. Eskiden derdi ki ya zengin zengin huzurlu şimdi ne zengin huzurlu ne fakir huzurlu. Zengin de yarın başına ne geleceğini bilemiyor. Fakir de zaten evinin geçimini sağlamakta her gün geçen her gün ağırlaşan geçim şartları daha da çok üstüne binmektedir. Dolayısıyla böyle bir ülkede güvenin olmadığı istikrarın olmadığı, hukukun yerle bir edildiği, aparat olarak kullanıldığı, insanların yargıya güvenmediği, adaletin olmadığı yerde ne huzur olur, ne kalkınma olur, ne de o ülke kalkınır. Dolayısıyla bizde bu şartlar içerisinde Türkiye'nin ayağa kalkması çok da mümkün gözükmüyor. Tabii ki ülkemiz çaresiz değil. Bu ülkeyi kuranlar, bu ülkeyi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ülkede hiçbir şey üretilmezken demir ağlarla ördüler. Ülkeyi dört bir yandan fabrikalar kurdular o şartlarda, uçak fabrikaları yaptılar ama AK Parti iktidarı haraç mezat bütün cumhuriyetin kazanımları satıldı. Dolayısıyla ülke yönetilmiyor. Bizim seçilen iki tane belediyemiz vardı. Biz iki belediyemizi kaybettik. Ama Yozgat göreceli olarak değerli arkadaşlarım 4600 oy artırdı. Uzun zamandır Yozgat'ta 14 ilçede 14 ilçenin 12'sinde belediye başkan adayı, 14'ünde il genel meclis adayı çıkardık” ifadelerini kullandı.