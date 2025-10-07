Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlara, “Sahipli hayvanlarını sokağa bırakanlara ağır yaptırımlar” uyarısı yenilendi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 177’nci maddesi kapsamında, sahipli hayvanları sokağa bırakanlara 86 bin 358 liraya kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası veya asli para cezası gibi yaptırımlar uygulanacak.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86.358 TL idari para cezası kesilecektir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası gibi yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler. Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır.”