Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının hazırladığı yeni Vergi Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplamda 53 maddeyi içeren bu teklif, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler öngörüyor.

Tasarı kapsamında emekli aylıkları da artırılıyor. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilecek. Bu düzenleme, yaklaşık 3 milyon 703 bin emeklinin maaşını olumlu yönde etkileyecek ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

Tasarı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de odaklanıyor. Alışverişlerde kullanılan IBAN ve POS cihazlarıyla ilgili yeni düzenlemeler getiriliyor. Fatura verilmemesi, fatura alınmaması ve ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi gibi durumlarda uygulanan cezalar ciddi şekilde artırılıyor. Mevcut durumda 3.400 TL olan ceza, yeni tasarı ile birinci tespitte 10.000 TL olarak belirlendi.

Bu değişiklikler, hem işletmeleri hem de tüketicileri resmi belgelerin düzenlenmesi ve kayıt altına alınması konusunda daha dikkatli olmaya teşvik ediyor. Hükümet, bu adımlarla vergi kaçağını önlemeyi ve ekonomik işlemlerin şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

Yeni Vergi Paketi'nin Türkiye'nin bütçesine 65-70 milyar TL ek kaynak sağlaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ekonomik düzenlemelerin yanı sıra sosyal destek önlemlerini de içerdiğini belirtti. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesinin devlete 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL maliyet getireceğini ifade etti.

Paket, banka hesaplarının ve POS cihazlarının usulsüz kullanımına karşı da sert önlemler içeriyor. Başkasının IBAN'ını veya POS cihazını izinsiz kullananlara, işleme konu tutarın yüzde 10'u kadar, en az 30 bin TL ve en fazla 20 milyon TL arasında ceza uygulanacak.