Akdağmadeni cezaevinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Akdağmadeni, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmada, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü/tutuklu olarak bulunan H.A.’nın uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Alınan ihbar üzerine, cezaevi yetkilileri ile birlikte yapılan aramada, Jandarma Narkotik Köpeğinin tepki vermesi sonucu şüphelinin üzerinde ve dolabında sentetik bonzai emdirilmiş eşyalar tespit edildi.

Yapılan aramada, 1 adet maske, 3 adet atlet, 2 adet iç çamaşırı, 1 adet kapri eşofman ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından adli tahkikata başlandı.