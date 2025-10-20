Yozgat Halk Eğitim Merkezi, bireylerde çevre bilincini artırmak ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Yeşil Vatan” kursunu başlattı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanan kurs programı kapsamında katılımcılara, ormanlara sahip çıkma bilinci kazandırılırken, orman yangınlarının doğaya, canlılara ve insan yaşamına etkileri hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Katılımcılar ayrıca bilinçli fidan dikimi ve yaban yaşamını destekleme faaliyetlerine katılarak doğayla birebir etkileşim sağlıyor.

Kursun bir diğer önemli amacı ise suyun sınırlı bir kaynak olduğunun anlaşılması ve günlük yaşamda uygulanabilir tasarruf alışkanlıklarının kazandırılması. Katılımcılar, suyu ve diğer doğal kaynakları koruma yöntemleri hakkında bilgilendirilirken, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, kursun ülke genelinde olası orman yangını risklerinin azaltılmasına ve su kaynaklarının bilinçli kullanımına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca programın, çevre bilinci yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediği kaydedildi.