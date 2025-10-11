Yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan doğa koruma timlerinin yaban hayatının güvenliği için sahada aktif görev yaptığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, jandarma timlerinin ormanlık alanlarda, kırsal bölgelerde ve yaban hayatı alanlarında denetimlerini sürdürdüğü vurgulandı. Doğanın korunması için vatandaşların da duyarlı olması gerektiği ifade edilerek, çevreye zarar veren faaliyetlerin önlenmesi konusunda toplumun desteğinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl Jandarma Komutanlığı, doğal dengenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve yaban hayatının güvenliği için doğa koruma timlerimiz görev başında. Doğayı hep birlikte koruyalım.”

Yozgat Valiliği, vatandaşlardan doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarını ve çevreyi koruma konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

Muhabir: Selma Şahin