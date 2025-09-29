TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek'le birlikte Boğazlıyan ilçesinde yapımı tamamlanan lisenin açılış törenine katılan Macit, burada yaptığı konuşmada, Çiçek ile milletvekili döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğunu, sözlerinden, öğütlerinden, uyarılarından, tavsiyelerinden hep istifade ettiğini söyledi.

Macit, bu memlekete yaptığı hizmetlerle milyonlarca insanın hayatına dokunan Çiçek'in ismini taşıyan bir okulda eğitim alan öğrencilerin de Çiçek gibi bu memlekete güzel hizmetler yapmasını temenni etti.

Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir modele geçildiğini belirten Macit, "Eğitimde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, öğrenci başına düşen sınıf sayısında dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı kulvardayız. Sınıflarında akıllı tahtası olan, tüm okullarında internet olan ender ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.

Ülke olarak türlü imkana sahip olduklarını vurgulayan Macit, "Bizlere düşen sahip olduğumuz bilgiyi aksiyona çevirmek, işe çevirmek ve bunu yaparken de bu memlekete hizmet etme duygusuyla, çevremize yararlı olma duygusuyla hizmet etmek. Bu okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bana ve milyonlarca insanın hayatına dokunan Sayın Cemil Çiçek'e de bir kere daha huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum" diye konuştu.

"Düz Lise Artık Türkiye İçin Yük Olmaya Başladı"

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu ülkede yaşanan problemlerin hemen hemen tamamının ya doğru eğitim alınamadığından ya da yetersiz eğitimden kaynaklandığını dile getiren Çiçek, "Çözümü de öyle şu parti, bu siyasi görüş, bu bilmem neden ziyade, evvel eğitimi doğru dürüst rayına oturtmaktan geçiyor. Eğer eğitim işini düzene koyamazsak emin olun bu memleket birçok noktada sıkıntıya girecektir. O nedenle yapılan iş doğrudur. Meslek liselerinin sayısının artırılması doğrudur" ifadelerini kullandı.

İnsanları iyi eğitmeleri gerektiğine dikkati çeken Çiçek, "Düz lise artık Türkiye için yük olmaya başladı. Oradan sağladığımız bir getiri yok. Üstelik gençlerimizi heba ediyoruz. Onun için meslek liseleri önemli. İşte bu meslek lisesi de inşallah kendi kuruluş amacına uygun olarak insanlarımızı yetiştirecek, eğitecek. Onlar da ülkemize, insanlarımıza faydalı olacak. İnşallah burası hayırlı hizmetlere vesile olur" diye konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Macit, Çiçek ve il protokolü, açılışını yaptıkları liseyi gezdi.