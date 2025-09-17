Kadılı köyü Uluyol Mevkii’nde bulunan 119 ada 2 parsel numaralı taşınmaz, toplam 15 bin 910 metrekare yüzölçümüne sahip. Tapu kayıtlarında “1 Katlı Çelik Ahır ve Kıraç Tarla” vasfıyla yer alan taşınmazın üzerinde farklı nitelikte yapılar bulunuyor.

Parselde tek katlı müstakil mesken, tek katlı ahır, kazan dairesi, natamam müştemilat binası, kulübe ve slaj çukuru yer alıyor. Elektrik, su ve altyapı hizmetlerinden faydalanan taşınmazın ulaşımında herhangi bir problem bulunmadığı belirtildi.

Yapıların Detayları

Mesken: 155 metrekare (m²) büyüklüğünde, tek katlı, sıvalı ve boyalı dış cepheye sahip. Yaklaşık 11-15 yıllık olduğu tespit edildi.

Ahır: 768 m² kullanım alanına sahip çelik konstrüksiyon yapı. İç zeminleri beton, dış cephesi boyalı.

Kazan dairesi: 20 m² alana sahip, tek katlı, sıvalı ve boyalı dış cepheli.

Müştemilat: 100 m² büyüklüğünde, inşaat seviyesi yüzde 40 oranında tamamlanmış.

Kulübe: 25 m² büyüklüğünde, sıvasız dış cepheli, yaklaşık 16-20 yıllık.

Slaj çukuru: 590 m² büyüklüğünde, betonarme ve üstü açık şekilde inşa edilmiş.

Kıymet ve Şerhler

Taşınmazın kıymeti 11 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. KDV oranı yüzde 20 olarak uygulanacak. Tapu kaydında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin ipotek şerhi bulunurken, taşınmaz Sarıkaya-Karayakup ovası koruma alanı içinde yer alıyor.

Satış Tarihleri

Taşınmaz, elektronik satış portalı üzerinden açık artırma ile satılacak.

1. Artırma: 30 Eylül 2025 saat 10.45’te başlayacak, 7 Ekim 2025 saat 10.45’te sona erecek.

2. Artırma: 29 Ekim 2025 saat 10.45’te başlayacak, 5 Kasım 2025 saat 10.45’te sona erecek.

İhaleye ilişkin detaylar, görseller ve şartlar esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/166 esas sayılı dosya numarası ile incelenebilecek.