Yozgat'ta, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi. Vali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özkan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünde şehitliği ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Özkan ve protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.