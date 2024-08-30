30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, daire amirleri katıldı.
Muhabir: Mustafa Babayiğit