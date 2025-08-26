Yozgat’ta çobanlık yapan Muhammed Emre Başar, minik oğlağına isim arıyor.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında geçtiğimiz hafta doğan oğlağı ile ilgi odağı olan Muhammed Emre Başar, aldığı geri dönüşler üzerine oğlağına isim bulmak istiyor.

Minik oğlağın yorulmaması için çantasında taşıdığı görüntüler büyük beğeni toplarken, Muhammed Emre Başar oğlağına henüz bir isim vermediğini belirtti. Bu sevimli yavruya isim vermeyi vatandaşlara bırakan Başar, "Oğlağımızı birlikte büyütelim, ismini de birlikte koyalım" diyerek herkesi öneride bulunmaya davet etti.

Başar, "Keçim bu bölgede oğlaklamıştı. Çantama alıp köye götürmüştüm. Halkımız tarafından bu kadar çok sevilmesi beni mutlu etti. Bu ilgiyi yalnız bırakmamak için oğlağımızın ismini halkımıza bırakıyorum. Keçimi sırt çantama koyup götürmüştüm. Kasabamızda benim gibi çobanlık yapan Mustafa Kılıç ağabeyimiz görüntüleri kayıt altına almıştı. Anne keçi yavrusunun peşini bırakmadığı için beni etkilediği kadar onu da etkilemişti. Hayvanlarla uğraşmak ayrı bir sevinç dolu" dedi.

Muhammed Emre Başar, oğlağına önerilecek isimleri bekliyor.