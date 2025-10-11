Sarıkaya’da, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından buluşma programı düzenlendi.

Zinnureyn Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen programa, Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mustafa Asiltürk, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, emekli din görevlileri ve hafızlık öğrencileri katıldı.

Programda, katılımcılarla birlikte yemek yenilerek samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, haftanın anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, din görevlilerinin toplumun manevi rehberleri olduğunu vurgulayarak, “Emekleriyle gönüllerimizde iz bırakan tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, kendilerine sağlık ve huzur diliyorum” dedi.

Program sonunda emekli din görevlilerine, hizmetlerinden dolayı çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.