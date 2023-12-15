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Yozgat İl Müftülüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Yozgat’ta "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Yozgat Çalıştayı" düzenlendi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda "Okul Kültürü Oluşturma ve Okul Tanıtım Faaliyetleri Uygulama Kılavuzu" çerçevesinde düzenlenen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip okullarında yürütülen akademik, sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve sosyal sorumluluk çalışmaları, okul kültürü ve tanıtım faaliyetleri, bir üst öğrenime hazırlık çalışmaları, okullar arası farklılıkların azaltılması ve okullara erişim kapsamında örnek ve özgün uygulamaların yaygınlaştırılması, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, din, ahlak ve değer alanı seçmeli derslerinin öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları ve geliştirilmesi gereken hususların istişare edilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.