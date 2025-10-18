Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçeye bağılı Doğankent Beldesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Canpolat, Belediye Başkanı Ulvi Akdemir’i, Doğankent Jandarma Karakolunu ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

İlk olarak Belediye Başkanı Ulvi Akdemir’i ziyaret eden Canpolat, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye personeli ile de bir araya gelen Canpolat, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye ziyaretinin ardından Canpolat, Doğankent Jandarma Karakolunda ve Aile Sağlığı Merkezinde ise yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra çalışanlara kolaylıklarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette Kaymakam Canpolat’a, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Dr. Alper Ekmekcioğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Onur Türkön eşlik etti.