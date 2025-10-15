Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, ilçeye bağlı Karayakup Beldesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette ilk olarak Karayakup Belde Belediye Başkanı Talat İbiş’i makamında ziyaret eden Kaymakam Demirkıran, ardından Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Okulu bahçesinde yapılması planlanan faaliyetleri inceledi.

Terzili Mahallesi ve Karayakup Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Talat İbiş’ten bilgi alan demirkıran, program kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelerek, esnaf ziyareti gerçekleştirip talep ve önerileri dinledi.

Gerçekleşen ziyarete Kaymakam Demirkıran’a, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Öcal eşlik etti.