Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, Altınsu-Kargalık köyü yol çalışmaları yerinde incelendi.

Kaymakam Mete Öztürk, İl Genel Meclis Üyeleri Nuri Çınar ve Ömer Yararsoy ile birlikte Altınsu köyünde tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Köy Muhtarı Şimşek Türk ve ilçe kurum amirleri de eşlik etti.

Öztürk, yürütülen çalışmaların köylerin ulaşım altyapısını güçlendireceğini, yaşam kalitesini artıracağını belirterek desteklerinden dolayı başta Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’a olmak üzere emeği geçen tüm siyasetçilere ve personele teşekkür etti.

Öztürk, köy yollarının standartlarının yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.