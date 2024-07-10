Sorgun’da, Hanbaşı Mahallesi’nde belediye tarafından yürütülen altyapı ve kaldırım çalışmalarını Başkan Mustafa Erkut Ekinci yerinde inceledi.

Mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Ekinci, Hanbaşı Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Alt yapısı tamamlanan caddelerin asfalt öncesi mekanik serimi ile kaldırım çalışmalarına da başlayacaklarını ifade eden Ekinci, amaçlarının tüm mahallelerde aynı konfor ve modern görüntüyü sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan Ekinci, yapılan çalışmalarla ilçe sakinlerine daha iyi bir yaşam standardı sunmayı hedeflediklerini belirtti.