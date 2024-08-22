Kamu sektöründe esnek çalışma modelini dört farklı formülle değerlendirecek olan hükümet, bu düzenlemeleri Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.

DÖRT YENİ ÇALIŞMA MODELİ BELİRLENDİ

Planlanan dört yeni çalışma modeli şu şekilde sıralanıyor:

Uzaktan Çalışma Modeli

Kısmi Çalışma Modeli

Değişken Zamanlı Çalışma Modeli

Akademik Eğitim Amaçlı Çalışma Modeli

Bu modellerin, özellikle gençlerin çalışma hayatına katılımını artırmayı ve yurt dışına gitme eğilimlerini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

MESLEKLERE GÖRE UYGULAMA PLANI

Yeni düzenlemeler, her meslek grubunu kapsamıyor. Özellikle dijital alanlar ve mühendislik gibi sektörlerde uygulanacak esnek çalışma modelleri öne çıkacak. Hükümet, İş Kanunu'nu modern çalışma şartlarına uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

Çalışma günlerinin 5 günden 4 güne indirilmesi şu an için gündemde olmasa da, çalışma saatlerinde kısalmalar olabileceği öngörülüyor. Bu değişikliklerin amacı, gençleri Türkiye'de istihdam etmeye teşvik etmek ve uluslararası iş fırsatlarını sınırlamak olarak ifade ediliyor.

Yeni düzenlemelerin, yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında yetenekli gençlerin Türkiye’de kalmasını sağlayarak, bu alanda iş olanaklarını artırması hedefleniyor.

Yozgat’ta çalışma saatlerinin değiştiği veya değişeceğine dair resmi kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Şuan için Yozgat’ta değişen bir durum olmadı.