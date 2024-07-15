15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Valiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı “15 Temmuz” temalı sergisi Meydan Yeri Sarraflar Caddesinde açıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye’nin farklı yerlerinden çektiği fotoğraflar sergilendi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zafer Kişi, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf sergisini gezen Vali Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz’da demokrasiye yapılan saldırıyı bir kez daha yüreklerinde derinden hissettiklerini söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Amacımız duyguları zinde tutmak, gençlere unutturmamak, halkımızın unutmasını engellemek. Zira bu demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıya karşı halkımız da gereken cevabı vermiştir. Bize düşen bundan sonra bu tür terör örgütlerine karşı durmak, bilinçli olmak, halka bunun farkındalığını oluşturmak.

Bu vesile ile şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ülke olarak 15 Temmuz 2016 gecesi asker kılığına girmiş hainler tarafından büyük bir ihanete uğradık. O gece tüm vatandaşlarımız canlarını hiçe sayarak demokrasiye sahip çıktı. Vatanımızı o hainlere bırakmamak için şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Ben tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

O geceyi kesinlikle unutmadık, unutturmayacağız. Hiç kimsenin tahmin edemediği şekilde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cenabı Allah'ın yardımıyla milletimizin adeta Çanakkale'de olduğu gibi canıyla, kanıyla savaştığı, karşılık verdiği bir gün. Allah tekrarını yaşatmasın hiç birimize. Ama devletimiz varsa, vatanımız varsa maalesef bunlar oluyor” diye konuştu.