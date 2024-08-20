Türk lirasının yüksek enflasyon nedeniyle tarihi değer kayıpları yaşadığı bir dönemde, yatırımcılar birikimlerini korumak için çeşitli araçlara yöneliyor.

Özellikle Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında alacağı faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

Son dönemde konut fiyatlarında görülen durgunluk ve faiz oranlarındaki artış, bazı yatırımcıları konutlarını satarak paralarını faize yatırmaya yöneltti.

Ancak önde gelen ekonomistler, bu stratejinin ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Selçuk Geçer de bu konuda yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Geçer, konut fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını öngörerek, "Şu anda konut fiyatları enflasyonla kıyaslandığında düşük seviyelerde. Bu, konutun fiyatının gerçek değerinin altında kaldığı anlamına gelir.

Yozgat'ta da parası olanlar için bu dönem birikim yapma fırsatı, parası olmayanlar içinse kayıp dönemi. Eğer bir yatırımcı evini satıp faize yönelirse, gelecek yıl o evi geri alması çok zor olacak. Çünkü konut fiyatlarında büyük bir patlama bekleniyor," dedi.

Ayrıca Geçer, önümüzdeki dönemde gayrimenkul ve arsa piyasalarında da ciddi hareketliliklerin olacağını belirterek, "Türkiye'nin enflasyonu düşük gösterme çabaları, beklenti enflasyonu yaratıyor ve bu da faizlerin düşmesine yol açacak," ifadelerini kullandı.