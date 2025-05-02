Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'nde bulunan Şeyh’ül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Kur’an Kursu’nda eğitim gören Yusuf Koçak, hafızlığını yalnızca üç ayda tamamlayarak başarıya imza attı. Koçak için düzenlenen törende ailesi, hocaları ve birçok davetli bir araya geldi.

İki yıl önce eğitime başlayan Kur’an kursunun 25. hafızı olan Yusuf Koçak için düzenlenen hafızlık programı, Ovakent’te coşkuyla gerçekleşti. Programa; Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Belediye Başkan Vekili Ayhan Karabulut, İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Müftüsü Sami Özgün, kurum amirleri, belde muhtarları, kurs öğreticileri, hafızın ailesi ve çok sayıda hafız adayı öğrenci katıldı.

Törende konuşma yapan İl Müftüsü Ali Gülden, Yusuf Koçak’ı ve onu yetiştirenleri tebrik ederek şunları söyledi: “Gecesini gündüzüne katarak hafızlık nimetine ulaşan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında Kur’an’ı okuyup anlamayı ve onunla amel etmeyi Allah nasip etsin. Bilhassa onları yetiştiren, bu zorlu yolda onları yalnız bırakmayan hocalarından ve ailelerinden Allah razı olsun.”

Törenin sonunda hafız Yusuf Koçak’a çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailesi tebrik edildi ve emeği geçen öğreticilere teşekkür edildi. Program, Kur’an tilavetleri ve dualarla sona erdi.