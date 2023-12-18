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Yozgat'ta havaların soğumasıyla birlikte, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek ve dayanıklılığı artırmak amacıyla tercih edilen ıhlamur, maalesef vatandaşları şifa arayışında değil, ekonomik sıkıntıya sokuyor. Yozgatlı birçok vatandaşın kış aylarında tercih ettiği ıhlamur, yükselen fiyatlarıyla bir dert haline geldi.

Tadı ve sağlık faydaları nedeniyle herkesin sevdiği ıhlamur, kış aylarının vazgeçilmezi olmuşken, kilosu 750-800 TL kadar çıkan fiyatlar, ıhlamur sevenleri endişelendiriyor. Vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında ıhlamuru daha az miktarda satın alarak tüketmeye çalışıyor.

Kışın hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle bilinen ıhlamurun, ekonomik açıdan erişilemez hale gelmesi, Yozgatlıları alternatif çaylara yönlendirmekte ve sağlıklı yaşam arayışlarını zorlaştırmaktadır.