Başkan Murat yaptığı açıklamada, burs programının gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Murat, “Geleceğimizin teminatı olan üniversite öğrencilerimize destek olmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz burs programımız kapsamında 2025-2026 dönemi mülakat sürecini başarıyla tamamladık. Bu süreçte derneğimize başvuru yapan tüm öğrencilerimize ilgileri için teşekkür ediyor, mülakatlarda gösterdikleri samimiyet, azim ve hedefleriyle bizlere umut veren gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Genç Yozgatlılar Derneği’nin, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak ve Yozgatlı gençlerin geleceğine destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Murat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Genç Yozgatlılar Derneği olarak, eğitim yolculuklarında gençlerimizin yanında olmaya ve onların geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Genç Yozgatlılar Derneği, 2025-2026 burs mülakatlarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin önemli kararlar aldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, toplantıda eğitim ve öğrenci odaklı yeni projelerin ele alındığı, ayrıca konferans, etkinlik ve sosyal aktiviteler üzerine planlamalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kadın Kolları biriminin yürüttüğü başarılı çalışmaların da değerlendirildiği ifade edildi.

Genç Yozgatlılar Derneği Başkanı Yasin Murat, açıklamasında birlik, dayanışma ve gençliğin gelişimi için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini vurguladı.

Murat, “Gençliğimizin gelişimi, birlik ve dayanışmamız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.