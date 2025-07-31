Kadışehri Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadıkent İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, geçici süreli çalıştırılmak üzere 2 büro memuru alımı gerçekleştirecek.

Başvuru 31 Temmuz’da

Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacımaviş Sokak No:13 Kadışehri/Yozgat adresinde faaliyet gösteren Kadışehri Belediye Başkanlığı, bünyesinde görev alacak 2 kişilik büro memuru personeli alımı için ilan yayımladı. Başvurular yalnızca 31 Temmuz 2025 tarihinde alınacak.

Çalışma Koşulları ve Şartlar

Alınacak personel haftalık 30 saatlik mesai ile görev yapacak. Çalışma saatleri 08.00 - 17.00 arasında olacak şekilde planlandı. Görev yeri, Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacımaviş Sokak No:13 Kadışehri/Yozgat adresi olarak belirlendi.

Adayların en az 1 yıl deneyim sahibi olmaları ve ilanda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

Görüşme Tarihi ve Belgeler

Başvuru sahipleriyle mülakat 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.53’te yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler ise şöyle:

Müracaatlar dilekçe ile şahsen yapılacak.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kağıdı

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet fotoğraf

İrtibat Bilgileri

Başvuru ve detaylı bilgi için iletişim:

İrtibat Kişisi: Ramazan Taş

Unvanı: Şirket Müdür Vekili

Telefon: 0534 761 92 41

E-posta: [email protected]